РЖД ввели скидку 40% на билеты в купе в предновогодние 30 и 31 декабря

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Российские железные дороги" ввели скидку 40% на билеты в купе на рейсы дальнего следования 30 и 31 декабря. Об этом сообщается на сайте РЖД.

"Билеты со скидкой в размере 40% можно купить в купейные вагоны поездов дальнего следования, курсирующих по более чем 70 направлениям", – говорится в сообщении.

Скидка распространяется на рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Пензу, Йошкар-Олу, Чебоксары, Пензу и Саратов; из Санкт-Петербурга в Казань, Самару, Волгоград, Уфу и Адлер; из Екатеринбурга в Оренбург и Сургут; из Уфы в Санкт-Петербург, Рузаевку и Новый Уренгой.

Ранее сообщалось, что РЖД предоставят пассажирам в возрасте 60 лет и старше скидки на билеты в купе поездов дальнего следования. В компании отмечали, что таким бонусом можно воспользоваться до 20 декабря, но не позднее чем за трое суток до отправления состава.

Совершить само путешествие по приобретенным билетам возможно в период с 3 октября по 22 декабря.

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