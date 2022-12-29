Психологи дали советы тем, кто встречает Новый год в одиночестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Психологи дали советы встречающим Новый год в одиночестве. По словам специалистов, можно отметить праздник по видеосвязи с друзьями из соцсетей или сделать то, что не представляется возможным реализовать в компании. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам психолога Ольги Батуевой, человек, встречающий праздник один, может по видеосвязи позвонить семье или друзьям. По ее мнению, встреча Нового года с кем-то – это устоявшийся шаблон, который уже укоренился в голове. Отметить праздник можно и с помощью интернета. Специалист посоветовала найти в соцсетях тематические группы, например, найти тех, кто также встречает Новый год в одиночестве.

"Это можно считать одиночеством, а можно считать уединением. Особенно полезно быть в таком уединении, если человек задумывается о какой-то своей трансформации", – добавила Батуева.

Психолог Дарья Сафронова посоветовала тем, кто будет в праздник без компании, не зацикливаться на этом и отнестись к празднику как к обычному дню.

"Новый год это всего лишь календарный день, когда заканчивается декабрь и начинается январь. К примеру, раньше Новый год был 1 сентября, а до этого – 1 марта. Новый год – это просто смена календарного года", – сказала она.

По мнению Сафроновой, встреча Нового года в одиночестве – это то, что не могут позволить себе семейные люди.

"Подумайте, что вы можете реализовать в новогоднюю ночь, пока вы один? Возможно, что вы воплотите то, что потом будет менее доступно: может быть, вам всегда хотелось встретить Новый год в теплой стране и вы еще успеете купить горящую путевку и улететь туда", – посоветовала психолог.

Однако эксперты отметили, что испытывать грусть при встрече Нового года в одиночестве – это абсолютно нормально. Этого чувства не стоит избегать, его надо принять, а затем отпустить.

Ранее россияне рассказали, как планируют провести новогоднюю ночь. Большинство россиян хотели бы провести Новый год дома в кругу семьи. Некоторые выбирают путешествия или же вовсе не считают событие праздником.

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