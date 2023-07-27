Фото: depositphotos/nitinut380

Минтранс РФ компенсирует авиакомпаниям стоимость льготных билетов, сообщает пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что все обязательства по компенсациям будут выполнены благодаря принципу принятия публичных обязательств по льготным перевозкам, реализуемым с прошлого года.

"Этот принцип позволяет компенсировать перевозчикам затраты на выполнение полетов сверх предусматриваемых ограничений на количество проданных льготных билетов", – заявили в министерстве транспорта.

Также в ведомстве опровергли информацию некоторых СМИ о том, что возможен дефицит и повышение стоимости льготных авиабилетов.

В начале мая стало известно, что отечественные авиакомпании начали отменять запланированные перелеты по России в связи с сокращением в 2023 году субсидий от государства – с 9 до 7,5 миллиарда рублей. Кроме того, на поддержку отрасли не была направлена также часть средств, выделенных в 2022 году.

Позже в Росавиации объяснили, что механизм субсидий планируется оптимизировать. Их сохранят только для наиболее социально значимых маршрутов.



Росавиация сохранит субсидируемые рейсы на наиболее значимых направлениях