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26 июня, 23:44

Транспорт

Уровень света был временно снижен на станциях метро "Театральная" и "Площадь Революции"

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Уровень освещенности был временно снижен на станциях московского метрополитена "Театральная" и "Площадь Революции" из-за отключения электропитания со стороны внешнего питающего центра. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На данный момент станции работают штатно. В ведомстве сообщили, что уровень освещенности был снижен на короткое время, а пассажирам ничего не угрожало. В метро заработали резервные источники освещения, ситуация не оказала влияния на движение поездов.

В Дептрансе добавили, что работу всех устройств оперативно восстановили силами метрополитена.

Ранее, днем 13 июня стало известно о приостановке движения между станциями "Текстильщики" и "Котельники" фиолетовой ветки метро. По информации Дептранса, причиной стало дерево на путях. Позднее движение поездов восстановили.

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