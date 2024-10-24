ЦОДД рекомендовал водителям отложить поездки на машине из-за дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов отложить на позднее время поездки на личном автомобиле из-за интенсивного движения в центре Москвы на фоне дождя, который прогнозируется до конца дня в городе. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На данный момент интенсивное движение наблюдается на внешней стороне МКАД от 26-го до 7-го километра, на внешней стороне ТТК от проспекта Багратиона до съезда на Волгоградский проспект и на внешней стороне Садового кольца.

При этом свободное передвижение транспортных средств фиксируется на проспекте Багратиона и Маршала Жукова, а также на МСД. В департаменте предупредили, что на движение могут влиять не только погодные условия, но и мелкие ДТП вместе с ремонтными работами.

"Берегите себя", – подытожили в пресс-службе.

Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, оперативный и ремонтный персонал также находятся на круглосуточном дежурстве.

При этом дожди в Москве прекратятся в выходные. Погоду в субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, будет определять область повышенного атмосферного давления.

