24 октября, 20:35Транспорт
ЦОДД рекомендовал водителям отложить поездки на машине из-за дождя в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов отложить на позднее время поездки на личном автомобиле из-за интенсивного движения в центре Москвы на фоне дождя, который прогнозируется до конца дня в городе. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
На данный момент интенсивное движение наблюдается на внешней стороне МКАД от 26-го до 7-го километра, на внешней стороне ТТК от проспекта Багратиона до съезда на Волгоградский проспект и на внешней стороне Садового кольца.
При этом свободное передвижение транспортных средств фиксируется на проспекте Багратиона и Маршала Жукова, а также на МСД. В департаменте предупредили, что на движение могут влиять не только погодные условия, но и мелкие ДТП вместе с ремонтными работами.
"Берегите себя", – подытожили в пресс-службе.
Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, оперативный и ремонтный персонал также находятся на круглосуточном дежурстве.
При этом дожди в Москве прекратятся в выходные. Погоду в субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, будет определять область повышенного атмосферного давления.
Сильный ветер с осадками сохранится в Москве до выходных, 26–27 октября