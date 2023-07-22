11:40Транспорт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Фото: kremlin.ru
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом указывается в телеграм-канале оперативного штаба Крыма.
До этого движение было временно перекрыто. Автомобилистов призвали не поддаваться панике и следовать указаниям специалистов по транспортной безопасности.
Киев совершил атаку по Крымскому мосту в ночь на 17 июля. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.
По факту происшествия было заведено уголовное дело о теракте.
Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.
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