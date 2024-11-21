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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения отменили в 08:05 по московскому времени. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Как подчеркнул Кореняко, это главный приоритет.

Временные ограничения на работу аэропорта вводили 05:45 21 ноября. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.

Вечером 20 ноября самолет, следовавший из столицы Турции Стамбула в Калугу, приземлился в столичном аэропорту Внуково из-за сильного ветра.