Движение на Кольцевой линии метро восстановлено

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение на Кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком", – сообщили в ведомстве.

До этого движение на Кольцевой линии столичного метрополитена было приостановлено. Поезда перестали осуществлять движение против часовой стрелки. Причиной тому стал человек на путях.

Накануне в столичном Дептрансе проинформировали пассажиров о временном ограничении движения по участку Калужско-Рижской линии от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". Проезд по указанному участку не будет осуществляться с 4 по 8 ноября.

Ограничения будут действовать в связи с проведением работ по строительству тоннеля будущей Троицкой линии метро.

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