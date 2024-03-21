Ространснадзор планирует отказаться от плановых проверок водного и ж/д транспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ространснадзор планирует полностью отказаться от плановых проверок водного и железнодорожного транспорта в отношении бизнеса, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Виктора Басаргина.

По его словам, такое решение могут принять, исходя из индикаторов риска. Он также сообщил, что значительного роста проверок транспортных компаний после отмены временного моратория на проверки бизнеса с 1 января 2025 года не будет.

"Мы можем планировать какие-то проверочные мероприятия, но это не будет значительный рост, либо изменения количества проверок. Мы останемся на прежнем уровне", – заверил Басаргин.

Ранее правительство России решило продлить действие моратория на проведение проверок бизнеса на 2024 год. Михаил Мишустин пояснил, что благодаря мораторию количество проверок бизнеса снизилось в пять раз в сравнении с показателем 2019 года. Предприниматели смогли направить ресурсы на выполнение текущих задач, расширение проектов и выходы на новые рынки.

Продлить действие моратория поручил Владимир Путин. Подобное распоряжение он отдал в ходе совещания с правительством в ноябре.

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