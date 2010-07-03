Движение по Липецкому путепроводу ограничено до 1 февраля 2020 года

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В связи с капитальным ремонтом Липецкого путепровода движение по нему ограничено до 1 февраля 2020 года, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что ограничение действует круглосуточно на двух полосах с обеспечением движения по трем полосам в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что из-за реконструкции инженерных сетей ограничили движение в районе улицы Гвардейская на западе Москвы.

По этой же причине ограничили проезд на участке Ружейного переулка в центре столицы.

До 25 апреля актуальны ограничения на участке улицы Изумрудная, до 26 включительно – на улице Багрицкого.