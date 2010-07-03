Движение на улице Гвардейская ограничили до 28 апреля

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Движение в районе улицы Гвардейская на западе Москвы ограничили из-за реконструкции инженерных сетей, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что ограничение движения на улице Гвардейская с 18 марта по 9 апреля действует круглосуточно в районе дома 26 по дублеру Можайского шоссе. С 10 по 19 апреля ограничение будет действовать в районе дома 5, корпус 1.

В районе дома 7, корпус 1 по улице Гвардейская ограничение будет круглосуточным с 20 по 28 апреля.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы на участке улицы Изумрудная движение транспорта ограничат по 25 апреля из-за проведения работ на инженерных сетях.

По 26 апреля движение ограничили на участке улицы Багрицкого из-за строительства общественно-жилого комплекса на улице Гродненская.

С 15 мая по 30 июня движение по одной полосе ограничат на улице Гродненская в районе владения 5а, корпус 1.