Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:03

Движение на улице Гвардейская ограничили до 28 апреля

транспорт дороги перекрытия

02:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение в районе улицы Гвардейская на западе Москвы ограничили из-за реконструкции инженерных сетей, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что ограничение движения на улице Гвардейская с 18 марта по 9 апреля действует круглосуточно в районе дома 26 по дублеру Можайского шоссе. С 10 по 19 апреля ограничение будет действовать в районе дома 5, корпус 1.

В районе дома 7, корпус 1 по улице Гвардейская ограничение будет круглосуточным с 20 по 28 апреля.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы на участке улицы Изумрудная движение транспорта ограничат по 25 апреля из-за проведения работ на инженерных сетях.

По 26 апреля движение ограничили на участке улицы Багрицкого из-за строительства общественно-жилого комплекса на улице Гродненская.

С 15 мая по 30 июня движение по одной полосе ограничат на улице Гродненская в районе владения 5а, корпус 1.

транспорт дороги перекрытия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика