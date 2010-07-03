Движение на участке улицы Изумрудная ограничат по 25 апреля

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На северо-востоке столицы на участке улицы Изумрудная движение транспорта ограничат по 25 апреля из-за проведения работ на инженерных сетях, передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный комплекс столицы.

Как уточняется, движение ограничат от улицы Минусинская до улицы Осташковская. Ограничения будут действовать круглосуточно и на одной полосе.

По 26 апреля движение ограничили на участке улицы Багрицкого из-за строительства общественно-жилого комплекса на улице Гродненская.

Также с 15 мая по 30 июня движение по одной полосе ограничат на улице Гродненская в районе владения 5а, корпус 1.