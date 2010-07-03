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06 марта, 23:34

Движение на улице Багрицкого ограничено из-за строительных работ

город транспорт

06 марта, 23:34

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов

На участке улицы Багрицкого ограничили движение по 26 апреля из-за строительства общественно-жилого комплекса на улице Гродненская, сообщает Агентство "Москва".

В районе владения 5а, корпус 2 по улице Гродненская ограничено движение по одной полосе. Также с 15 мая по 30 июня движение по одной полосе ограничат на улице Гродненская в районе владения 5а, корпус 1.

По 20 марта из-за инженерных работ ограничат движение на улице Стрелецкая. Ограничения частичное на одной полосе будут действовать в районе дома №14, корпус 1.

В связи со строительством газопровода в деревне Пыхтино по 30 июня перекрыли движение по участку улицы Авиаконструктора Петлякова в ТиНАО.

Перекрытие действует на участке улицы Авиаконструктора Петлякова от дома №3 до владения 15, сооружение 1. Там осуществляется поэтапное полное перекрытие.

город транспорт

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