Движение на участке Ружейного переулка ограничено до 24 июня

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение на участке Ружейного переулка в центре столицы ограничили в связи с прокладкой инженерных сетей на Смоленском бульваре, передает Агентство "Москва".

Сообщается, что ограничение действует круглосуточно на одной полосе с ликвидацией парковочного пространства.

По этой же причине с 25 марта по 23 июня движение будет ограничено на Смоленском бульваре в районе дома 17. Время действия ограничений – с 1:30 до 5:30, будет перекрыта одна полоса.

Из-за продления сроков строительных работ также ограничат движение автотранспорта в Краснопрудном переулке от владения 12 до дома 6, строение 1. Движение будет организовано на одной полосе. Ограничение действует круглосуточно до 30 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе улицы Гвардейская ограничили из-за реконструкции инженерных сетей.

До 25 апреля актуальны ограничения на участке улицы Изумрудная, до 26 включительно – на улице Багрицкого.