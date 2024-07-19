Авиасалон МАКС-2024 пройдет в режиме онлайн 23 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиасалон МАКС в этом году пройдет в режиме онлайн 23 июля. Об этом сообщается на официальном сайте организатора.

Подготовка к запуску онлайн-проекта eMAKS завершена: сформирована демонстрационная программа, опубликованы справочные и мультимедийные материалы, проведено тестирование работы сайта. eMAKS стартует в 10:00 23 июля.

Ранее российское правительство опубликовало распоряжение об отмене авиасалона в этом году. До этого об отмене мероприятия писала и пресса, ссылаясь на свои источники.

Позже организаторы сообщили о переносе авиасалона на лето следующего года. Они уточнили, что работа с потенциальными экспонентами и партнерами выставки, в том числе с компаниями из дружественных стран, не прекращается. Также продолжаются работы по сохранению надлежащего состояния объектов инфраструктуры выставки.