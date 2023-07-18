Сотрудники метро устранили последствия ливня на станции "Парк культуры" Кольцевой линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции "Парк культуры" Кольцевой линии московского метро ликвидировали подтопление, произошедшее из-за сильного ливня в городе. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе метро.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых при входе на станцию образовалась большая лужа.

"Ранее из-за обильных осадков в вестибюле станции наблюдалось поступление воды с городской территории. Вода уходила в дренажную систему станции, а также ее убирали работники московского метро. Проходу пассажиров ничего не мешало", – говорится в сообщении.

Станция работает для пассажиров в штатном режиме. Движение поездов на участке осуществляется в соответствии с графиком.

До этого в Москве прошел сильный ливень. Ожидается, что в ближайшие сутки в Москве выпадет до 40 миллиметров осадков. На фоне прогнозируемой непогоды городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности.



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