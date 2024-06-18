Движение на МЖД остается штатным после обнаружения предмета на путях

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Поезда Курского направления курсируют в штатном режиме после того, как на железнодорожных путях в районе станции Люблино-Сортировочное в Москве обнаружили посторонний предмет. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

По информации МЖД, инцидент с обнаружением постороннего предмета произошел днем 18 июня в грузовом парке. В связи с этим на место происшествия вызвали экстренные службы, для того чтобы они смогли оценить степень опасности предмета

"На движение пригородных и пассажирских поездов ситуация не влияет", – уточнили в пресс-службе.

Ранее движение на участке Филевской линии метро от "Багратионовской" до "Кунцевской" временно приостанавливали из-за дождя. Дептранс Москвы предупреждал, что такая мера была необходима для обеспечения безопасности во время сверхинтенсивных осадков.

Однако спустя время движение удалось восстановить благодаря слаженным работам. По словам начальника Службы внешних связей Московского метрополитена Марии Хильченко, сейчас движение на Филевской линии метро осуществляется штатно.

