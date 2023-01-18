10:28Транспорт
Автодорожную часть Крымского моста временно закроют 20 января
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Автомобильное движение на Крымском мосту приостановят в пятницу, 20 января, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.
"20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (по московскому времени) для проведения ремонтно-восстановительных работ", – говорится в сообщении.
Автомобилистов призвали следить за информацией и заранее планировать поездки.
Ранее движение на автодорожной части Крымского моста приостанавливали во вторник, 17 января. Движение было перекрыто в течение пяти часов в связи с ремонтно-восстановительными работами.
14 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на левой автомобильной части Крымского моста установили второй пролет.
Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября. В результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.
Первый пролет левой стороны автомобильной части восстановили на Крымском мосту
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