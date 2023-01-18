Автодорожную часть Крымского моста временно закроют 20 января

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Автомобильное движение на Крымском мосту приостановят в пятницу, 20 января, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

"20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (по московскому времени) для проведения ремонтно-восстановительных работ", – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали следить за информацией и заранее планировать поездки.

Ранее движение на автодорожной части Крымского моста приостанавливали во вторник, 17 января. Движение было перекрыто в течение пяти часов в связи с ремонтно-восстановительными работами.

14 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на левой автомобильной части Крымского моста установили второй пролет.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября. В результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.



Первый пролет левой стороны автомобильной части восстановили на Крымском мосту

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