Больше 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах на фоне непогоды задержали или отменили суммарно 41 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Больше всего отмен во Внуково – там не полетят 10 самолетов. Еще шесть рейсов отменены. В Домодедово между тем задерживаются 12 рейсов, отменен только один. А в Шереметьево отменено и перенесено по шесть вылетов.

Ранее москвичам пообещали интенсивные снегопады в выходные. Так, в субботу в городе выпадет 5–10 миллиметров осадков, а в воскресенье – еще 14–19 миллиметров, что сопоставимо с рекордом 1989 года.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд между тем рассказал, что к понедельнику высота снежного покрова в Москве может приблизиться к отметке 34 сантиметра. Последний раз подобные значения фиксировались 19 декабря 1941 года.



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