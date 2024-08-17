Гермодверь сработала на станции "Арбатская" в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Гермодверь сработала на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро. Сейчас работа идет в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как отметили в транспортном ведомстве, ранее в одном из переходов станции произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия.

"Гермозатвор оперативно отрегулирован работниками метрополитена. Переход открыт", – говорится в сообщении.

Пересадка со станции "Арбатская" осуществляется в обычном режиме. Во время работ она проходила через станцию "Боровицкая".

Кроме того, Дептранс опроверг информацию СМИ о подобной ситуации на станции "Библиотека имени Ленина", а также об отсутствии освещения.

15 августа на восточном участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Составы не ходили от "Партизанской" до "Щелковской". В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами. Позже движение восстановили и ввели в график.

