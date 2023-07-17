Росморречфлот заявил о приостановке до особых распоряжений Керченской паромной переправы

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Работа Керченской паромной переправы была приостановлена в ночь на 17 июля, заявили в Росморречфлоте.

"В ночь на 17 июля работа паромной переправы была приостановлена до особых распоряжений", – говорится в уведомлении.

Однако позже в ведомстве добавили, что работу переправы возобновили с 10:00 по московскому времени. Как отметили в Росморречфлоте, гидрометеорологические условия благоприятны для судоходства.

В Оперштабе Республики Крым, в свою очередь, сообщили, что услугами Керченской переправы могут воспользоваться только пассажиры автобусов, которые ехали на полуостров. Путешественники, добиравшиеся в Крым на личном транспорте, не смогут воспользоваться паромной переправой.

Происшествие на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. Оно случилось в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Путешественникам и жителям полуострова рекомендовали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

Жертвами атаки стали мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также травмы получила их несовершеннолетняя дочь. Семья перемещалась на легковом автомобиле.

Официальные представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за ЧП на киевский режим. Национальный антитеррористический комитет классифицировал случившееся как террористическую атаку.

Крымский мост закрыли из-за ЧП