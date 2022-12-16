Движение паромов через Керченский пролив возобновлено

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Паромное сообщение через Керченский пролив возобновилось после временной приостановки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"С 20:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена в штатном режиме", – сообщили в ведомстве.

Движение паромов по Керченскому проливу было остановлено 16 декабря из-за неподходящих погодных условий. Об этом сообщал руководитель Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

Ранее осложнения в движении паромов по проливу наблюдались 14 октября. Тогда сообщение пришлось приостановить из-за сильного ветра.



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