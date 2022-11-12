В Турции заявили, что РФ закрыла проход через Керченский пролив для некоторых судов

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Россия ввела запрет на проход некоторых судов через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В ведомстве уточнили, что согласно уведомлению, полученному от российской морской администрации, запрещен проход судов, которые были загружены за пределами территории РФ.

Ранее Минтранс РФ рассказал об ограничениях, которые вводятся на перевозку грузов для паромов в Керченском проливе. Министерство составило список приоритетных грузов, чтобы избежать очередей.

Минтранс уточнил, что речь идет о следующих грузах:

скоропортящиеся товары;

социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы;

фармацевтическая продукция.

В ведомстве также напомнили о возможности отправить товары, используя железнодорожный транспорт.

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