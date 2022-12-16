18:21Транспорт
Паромное сообщение в Керченском проливе приостановили из-за погодных условий
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Погодные условия в Крыму стали причиной для приостановки паромного сообщения в Керченском проливе. Об этом заявил глава крымского Минтранса Николай Лукашенко.
"Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено по погодным условиям", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее турецкие власти сообщили, что РФ ограничила проход в Керченский пролив для некоторых судов страны. Россия выступила с требованием о запрете на ввод судов, погрузка товаров на которые производилась за пределами РФ.
До этого движение паромов в проливе было осложнено 14 октября. Тогда причиной нарушения графика движения стал сильный ветер. Тогда в проливе курсировали шесть паромов.
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