Паромное сообщение в Керченском проливе приостановили из-за погодных условий

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Погодные условия в Крыму стали причиной для приостановки паромного сообщения в Керченском проливе. Об этом заявил глава крымского Минтранса Николай Лукашенко.

"Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено по погодным условиям", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее турецкие власти сообщили, что РФ ограничила проход в Керченский пролив для некоторых судов страны. Россия выступила с требованием о запрете на ввод судов, погрузка товаров на которые производилась за пределами РФ.

До этого движение паромов в проливе было осложнено 14 октября. Тогда причиной нарушения графика движения стал сильный ветер. Тогда в проливе курсировали шесть паромов.



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