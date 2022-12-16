Движение на Сокольнической линии метро восстановили после падения человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение восстановили и ввели в график на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее движения электропоездов не было на участке от "Парка Культуры" до "Комсомольской". Сообщалось, что причиной нарушения графика стал человек на путях.

Инцидент произошел на станции "Красные ворота", упавший мужчина погиб.

До этого подвижные составы столичного метрополитена следовали с увеличенными интервалами по Замоскворецкой линии. Пассажиры ожидали прибытия электропоездов дольше, чем обычно, из-за оказавшегося на путях пассажира.



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