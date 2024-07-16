Новая экскурсия на ретротрамвае пройдет 26 июля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Жителей и гостей Москвы пригласили на новую экскурсию на ретротрамвае, которая пройдет в пятницу, 26 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Участников ждет поездка на легендарном трамвае "Татра Т2", из окон которого они смогут увидеть вечерние пейзажи города, уточнили в ведомстве. Узнать подробности и записаться на мероприятие можно сайте проекта "Экскурсии в метро".

Между тем горожан также пригласили на ночные прогулки по метрополитену. На них гости смогут узнать секреты о работе подземки, а также об истории и о том, как функционируют различные электродепо. Ближайшая экскурсия намечена на 19 июля. Начнется она с прогулки в электродепо "Измайлово".

Ранее департамент культурного наследия опубликовал тематический экскурсионный маршрут, посвященный юбилею Новодевичьего монастыря. Прогулка включает 10 мест, среди которых башни монастыря, Преображенская, Амвросиевская и Успенская церкви, колокольня, Смоленский собор, а также часовня-усыпальница известной в России семьи предпринимателей Прохоровых.