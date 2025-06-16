Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подача электроэнергии возобновлена на станции "Марьина Роща" МЦД-2 и МЦД-4. Об этом рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что подача электроэнергии от внешнего источника прервалась в 10:56 в понедельник, 16 июня. Это привело к отключению эскалаторов, турникетов и основного освещения.

В МЖД отметили, что во время работы аварийной службы на станции было организовано звуковое оповещение пассажиров. Кроме того, был выведен дополнительный персонал. Специалисты регулировали пассажиропоток, а также помогали пожилым и людям с ограниченными возможностями.

При этом отключение подачи электроэнергии не повлияло на движение поездов по МЦД-2 и МЦД-4.

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