Поезда задерживались на Калужско-Рижской линии метро

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена были временно увеличены в четверг, 16 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что интервалы временно увеличивали для проверки инфраструктуры. К настоящему времени график движения поездов восстановили.

2 марта поезда не ходили на Калужско-Рижской линии из-за человека на путях. Станцию "Медведково" временно закрывали для входа пассажиров. Позднее ее открыли.

Также движение останавливали на Таганско-Краснопресненской линии метро от "Беговой" до "Спартака". Причиной стал человек на путях. В поездах по направлению в центр пассажирам объявляли, что составы следуют до станции "Спартак", после чего возвращаются.

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