В аэропорту Казани сняты ограничения

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани были сняты в 15:00 по московскому времени, заявил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы были переведены три лайнера. Кореняко подчеркнул, что экипажами судов, авиадиспетчерами и службами аэропортов были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах. По словам сенатора Айрата Гибатдинова, проявления "овербукинга" нарушают права пассажиров на качественное предоставление услуг и свидетельствуют о недобросовестности авиаперевозчика.

Кроме того, в РФ еще необходимо рассмотреть введение прямых компенсаций пострадавшим от овербукинга пассажирам в размере 25% сверх стоимости билета.

