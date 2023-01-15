Малую Дмитровку перекроют 17 января из-за прощания с Чуриковой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Участок улицы Малая Дмитровка в центре Москвы перекроют во вторник из-за прощания с Инной Чуриковой. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"17 января в период с 9:00 до 15:00 будет закрыт проезд транспорта на улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского переулка", – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу, 14 января. Ей было 79 лет.

Прощание с актрисой пройдет в театре "Ленком", в котором Чурикова служила с 1975 года. Затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище.



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