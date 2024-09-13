Провоз велосипедов в автобусах Мострансавто станет бесплатным 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В день проведения Осеннего велофестиваля, 14 сентября, провоз велосипедов в автобусах АО "Мострансавто" станет бесплатным. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В рамках акции один пассажир сможет бесплатно провезти один велосипед. При этом необходимо будет оплатить проезд за себя.

"Заносить велосипед во внутрь автобуса следует через вторую дверь. Разместить велосипед нужно на накопительной площадке, придерживая его во время всей поездки. Провоз велосипеда в автобусе не должен причинять дискомфорт другим пассажирам", – говорится в сообщении.

Перевозчик напомнил, что Осенний велофестиваль пройдет с 12:00 до 17:00 от центрального входа ВДНХ до Крылатской улицы. Водитель может отказать в провозе спортинвентаря, если он будет препятствовать входу и выходу пассажиров.

Вместе с тем проезд велосипедов также станет бесплатным в день проведения велофестиваля в поездах ЦППК. Правило будет действовать в течение всего дня. Для бесплатного провоза необходимо взять билет с нулевой стоимостью в кассе или автомате на станции.

В связи с проведением мероприятия некоторые улицы города перекроют. После прохождения велоколонны улицы будут постепенно открываться для движения, так же как и ряд других участков дорог.

