Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2 в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра 17–18, 24–25 августа, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В эти числа часть поездов отменят, интервалы движения частично увеличат до 18–24 минут. Кроме того, часть электричек со стороны Нахабина будет следовать от/до Курского вокзала.

Во время окон участок пути № 1 на станции Царицыно закроют, в это время специалисты проведут модернизацию инфраструктуры. Посадка в поезда в сторону области на станции Царицыно будет производиться на платформе № 1 вместо платформы № 3.

Специалисты также возведут подземный вестибюль и еще две платформы отремонтируют в рамках реконструкции станции Царицыно МЦД-2. На данный момент осуществляются монолитные работы по организации выходов из вестибюлей № 3 и 4, а также продолжается строительство перекрытия в тоннеле. Сейчас готовность объекта оценивается на 23%.

Ранее в Москве стартовал ремонт здания Ленинградского вокзала. Его планируют интегрировать в систему столичного транспорта. Поезда дальнего следования и электрички продолжают прибывать на платформы вокзала, но маршруты прохода к ним изменились.

