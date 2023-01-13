07:48Транспорт
Москвичей предупредили о вечерних заторах до 7 баллов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичей предупредили о затруднении в движении вечером в пятницу, 13 января. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
По данным ЦОДД, ожидаются заторы в семь баллов. В основном движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.
Обычно в таких условиях москвичей призывают пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. Также москвичам напоминают, что с помощью приложения "Московский транспорт" можно построить мультимодальные маршруты или посмотреть прибытие транспорта.
По данным аналитиков, в новогодние праздники каждый день в столице ездили два миллиона машин. Это на 30 тысяч автомобилей больше, чем в прошлом году. Максимальное значение загруженности дорог не превышало трех баллов.
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