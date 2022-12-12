Более 40 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не менее 42 рейсов задержали в трех столичных аэропортах из-за интенсивных осадков. Это следует из данных онлайн-табло авиаузлов.

По информации на 07:22, в Шереметьево задержали 24 рейса, в Домодедово задержали 11 рейсов и один отменили. Во Внуково также отменили один рейс, еще шесть задерживаются.

Ранее пассажирам московского аэропорта Шереметьево рекомендовали заранее прибывать на свои рейсы из-за ледяного дождя и мокрого снега.

Столицу накрыл мокрый снег, дождь и ледяной дождь. Порывы ветра достигают 15 метров в секунду. 12 декабря в Москве также ожидается тропический дождь.

Как рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в столице выпадет 23–33 миллиметра осадков, что составит 40–60% месячной нормы. Из-за этого снежный покров уменьшится почти в три раза.



Более 60 рейсов задержали в столичных аэропортах

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