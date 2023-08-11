Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено и вводится в график, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ранее поезда временно не ходили на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на путях.

Движения не было от "Южной" до "Нагорной". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии метро. Поезда временно не ходили от "Дубровки" до "Печатников". Причиной стала девушка, потерявшая равновесие из-за плохого самочувствия. Пассажирка упала под прибывающий поезд, но смогла выжить.

