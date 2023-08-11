Аэропорты Москвы, области и Калуги после утренних ограничений работают штатно

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Москвы, Московской области и Калуги после утренних ограничений в ряде из них сейчас работают в штатном режиме, говорится в телеграм-канале Росавиации.

В ведомстве уточнили, что 11 августа были временно ограничены прием и отправка рейсов в аэропортах Внуково и Калуга. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В 10:50 ограничения сняли.

В рамках безопасности три рейса, которые должны были прибыть во Внуково, перенаправили на запасной аэродром Домодедово. Один рейс из Душанбе совершил штатную посадку в аэропорту назначения Внуково, но уже после снятия ограничений. Аэропорт принимает меры для приведения полетов в соответствие с заявленным расписанием.

Также на запасной аэродром Домодедово перенаправили рейс из Сочи, который выполнял полет в Калугу в период действия ограничений.

Ранее стало известно, что воздушное пространство над Калугой закрыто. Источник в авиавластях рассказал, что ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников.

Столичный аэропорт Внуково также вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть их перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла. Авиаузел уже начал работу в штатном режиме.

Сергей Собянин сообщил о попытке пролета на Москву одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. Мэр добавил, что обломки БПЛА упали в районе Карамышевской набережной. В результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, нет серьезных разрушений.

Накануне Собянин сообщил, что ночью силами ПВО были сбиты два ударных беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Мэр уточнил, что один из них был сбит в Калужской области, а другой – в районе ЦКАД.

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