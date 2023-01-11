Москвичам рассказали, как получить справку об опоздании на работу из-за сбоя в метро

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Москвичи, опоздавшие на работу из-за сбоя в метро, могут получить справку, напомнили в Дептрансе столицы.

Запросить ее стало проще и быстрее. Для этого нужно позвонить на короткий номер 3210 или написать чат-боту Александре. Сделать это можно по ссылке без необходимости авторизации или скачивания приложений. Справку подготовят за 1–3 рабочих дня.

Получить ее можно как в электронном виде без подписи, так и с подписью – лично в кассах БКЛ "ЦСКА", "Савеловская", "Петровский парк", "Шелепиха", "Хорошевская", на стойках "Живое общение" или в сервис-центрах "Московский транспорт".

Ранее интервалы движения поездов были увеличены на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии и на южном участке Калужско-Рижской линии. Подобные меры были вызваны необходимостью проверки железнодорожной инфраструктуры.

Движение уже ввели в график. Причиной сбоя стало повышенное напряжение, поступающее с территории города на тяговые подстанции.

Интервалы движения поездов временно увеличены на двух линиях столичного метро





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