Движение на серой и оранжевой линиях столичного метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях метро Москвы ввели в график. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Причиной сбоя стало повышенное напряжение, поступающее с территории города на тяговые подстанции.

Интервалы движения поездов были увеличены на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии и на южном участке Калужско-Рижской линии. Подобные меры были вызваны необходимостью проверки железнодорожной инфраструктуры.

До этого на станции "Менделеевская" столичного метрополитена на рельсы упала женщина. Медики оценивали состояние пострадавшей как тяжелое. Пассажирку метро госпитализировали для оказания дальнейшей медицинской помощи.



Интервалы движения поездов временно увеличены на двух линиях столичного метро





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