На двух линиях метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На двух линиях столичного метро увеличены интервалы движения поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В частности, интервалы движения временно увеличили на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии и на южном участке Калужско-Рижской линии. Это необходимо поездов для проверки инфраструктуры.

В настоящее время график движения поездов вводится в график.

Ранее движения электропоездов не было на участке от "Парка Культуры" до "Комсомольской". Сообщалось, что причиной нарушения графика стал человек на путях. Инцидент произошел на станции "Красные ворота", упавший мужчина погиб.

До этого подвижные составы столичного метрополитена следовали с увеличенными интервалами по Замоскворецкой линии. Пассажиры ожидали прибытия электропоездов дольше, чем обычно, из-за оказавшегося на путях пассажира.



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