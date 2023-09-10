01:49Транспорт
В аэропортах столицы отменили или задержали 17 рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
17 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".
Так, во Внуково задерживаются пять рейсов и один отменен, в Домодедово задерживается три рейса и один отменен, в Шереметьево задерживаются семь рейсов.
В ночь на 9 сентября в столичных воздушных гаванях также были задержаны или отменены более 10 рейсов.
Впоследствии в аэропортах сообщили, что продолжили работу в штатном режиме после ограничений, которые вводились для обеспечения безопасности.
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