Движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы ввели в график после сбоя

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график после сбоя, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком", – отмечается в сообщении.

Немногим ранее на юго-восточном участке фиолетовой ветки столичного метрополитена произошел сбой, были увеличены интервалы движения электропоездов. Отмечалось, что специалисты проверяли железнодорожную инфраструктуру.

До этого сбой в движении поездов происходил на Люблинско-Дмитровской линии метро. Движение поездов временно не было от станции "Дубровка" до "Печатников". Причиной стала девушка, которая потеряла равновесие из-за плохого самочувствия и упала под прибывающий поезд. В результате ЧП девушка выжила.

