08:40Транспорт
Водителей призвали соблюдать дистанцию на дорогах на фоне снегопада
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичных автомобилистов призвали к осторожности на дорогах на фоне снегопада. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале Дептранса Москвы.
В ведомстве обратили внимание на то, что в городе местами идет снег, на дорогах образовались заторы в пять баллов.
"Локальные заторы наблюдаем в сторону центра на ТТК в районе Северянинского путепровода, на МКАД в районе улицы Верхние поля и в районе Киевского шоссе", – говорится в сообщении.
Водителям рекомендуют быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться за рулем на гаджеты и не совершать резких маневров.
Ранее сообщалось, что облачная погода с небольшим снегом и минусовой температурой ожидается в столице 8 декабря. Столбики термометров днем покажут 5–3 градуса мороза. На дорогах местами образуется гололедица.
Уже в выходные в Москве ожидается затяжной снегопад. Первую порцию снега столица получит вечером в субботу, в воскресенье снегопад продолжится. За выходные высота снежного покрова в Москве увеличится на 5–10 сантиметров.
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