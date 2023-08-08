Движение грузовиков по боковым проездам трассы М-1 в Подмосковье ограничат с 11 августа

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Движение грузовиков по боковым проездам трассы М-1 "Беларусь" в Подмосковье ограничат с 11 августа, передает в телеграм-канале госкомпания "Автодор".

"С 11 августа 2023 года вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 15 тонн на боковых проездах дороги М-1 "Беларусь", – отметили в сообщении.

В "Автодоре" уточнили, что ограничения введут на участке с 45-го по 64-й километр в интервале с 10:00 до 22:00. В остальные часы проезд будет открыт для всех.

По данным компании, подобные меры способствуют сокращению нагрузки на боковые проезды, которые служат для связи с рядом располагающимися территориями и обеспечения свободного проезда для местных жителей. Кроме того, ограничения повысят безопасность движения и снизят риск аварий с грузовыми автомобилями на указанном участке.

Ранее сообщалось, что эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками начнется в России в 2025–2026 годах. Такой прогноз сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявлял, что уже к 2024 году беспилотные грузовые автомобили смогут ездить из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М12.

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