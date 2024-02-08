Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график, сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ранее на центральном участке линии были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. От "Курской" до "Киевской" поезда временно не ходили, а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами.

До этого поезда ходили медленнее обычного на Люблинско-Дмитровской линии метро. Причиной тому стала проверка одного из составов. Позже движение ввели в график.

