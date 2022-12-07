Москвичей попросили отложить поездки на личных автомобилях из-за 8-балльных заторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный Дептранс в своем телеграм-канале посоветовал москвичам перенести поездки на личном транспорте после 20:00 из-за 8-бальных заторов на дорогах.

"Просим воспользоваться городским транспортом для поездок по городу – он работает штатно. Или отложите поездки на более позднее время", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, затруднения при движении транспорта наблюдаются в том числе на Каширском и Ярославском шоссе, Третьем транспортном и Садовом кольце и других городских магистралях. Скорость движения также снижена из-за гололеда, незначительных аварий и строительных работ.

Дептранс посоветовал водителям соблюдать бдительность на дорогах, а также не отвлекаться на мобильные телефоны.

До 11:00 субботы, 10 декабря, в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Горожанам порекомендовали быть внимательными на столичных улицах.

Ранее в районе Дмитровского шоссе была повреждена магистраль водоснабжения. Автомобилистам посоветовали быть внимательными на данном участке дороги. На месте происшествия работали специалисты городских служб.



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