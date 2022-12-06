Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Период предупреждения продлится до 11 утра субботы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – до 11:00 10 декабря. Гололедица", – отмечается в сообщении.

Также в столичном регионе до вечера вторника, 6 декабря, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов. В понедельник была зафиксирована температура на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

МЧС рекомендует одеваться теплее, прикрывать рот и нос шарфом, чтобы не застудить дыхательные пути, максимально сокращать время пребывания на улице.



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