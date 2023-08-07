Автоэксперт назвал верной идею ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

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Идея ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров является верной. Об этом рассказал партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто, передает RT.

Моржаретто прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров.

"Честно говоря, не помешало бы. Они правил не знают и не соблюдают", – сказал автоэксперт.

По его словам, в некоторых компаниях существуют штрафы. Однако эксперт не знает, насколько широко практика штрафов распространена.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Максим Кадаков заявил о необходимости запретить электросамокаты в крупных городах и разрешить их только в установленных местах.

Кроме того, Кадаков оценил предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева о введении технического осмотра эксплуатируемых электросамокатов в РФ. Он отметил, что не знает, как это будет выглядеть на практике.

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