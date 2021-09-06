Громкая музыка негативно влияет на безопасность дорожного движения – эксперт

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Генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников в беседе с Москвой 24 объяснил, может ли громкая музыка в автомобиле спровоцировать опасную ситуацию на дороге.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции имеют право оштрафовать водителя за установку в машине дополнительных динамиков и усилителей звука. Это произойдет, если переоборудование не соответствует положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Штраф составит 500 рублей. Если нарушение не будет устранено в дальнейшем, машину могут снять с регистрационного учета, пояснили в ведомстве.

Мельников назвал эту меру профилактической. По его словам, водитель будет понимать, что без устранения нарушений автомобиль могут снять с регистрации.

"В первую очередь это делается, чтобы решить проблему установки некоторыми автолюбителями очень громких звуковых систем. В итоге это доставляет дискомфорт людям в жилых массивах. А какого-то реального инструмента на них воздействовать и пресечь такие действия нет", – отметил Мельников.

По его словам, громкими могут быть и установленные производителем автомобиля звуковые системы. Однако мера МВД касается внештатного переоборудования транспортного средства, которое меняет его конструкцию, добавил Мельников. Он подчеркнул, что громкая музыка сама по себе негативно влияет на безопасность дорожного движения.





Вадим Мельников генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Когда водитель управляет транспортным средством, он использует все возможности для контроля за ситуацией. Например, если другой автомобилист захочет о чем-то предупредить, может быть применен звуковой сигнал на руле. Если в машине громкий звук, водитель рискует его просто не услышать. Соответственно, может произойти аварийная ситуация.

"Либо можно не услышать крик человека. Например, при движении задним ходом. Или крики прохожих, которые пытаются о чем-то предупредить водителя. То есть, выкручивая звук на максимум, вы сами себе усложняете управление транспортным средством", – пояснил Мельников.

Ранее автомобилистам рассказали, какие штрафы появятся в России в 2022 году. В частности, ГИБДД планирует расширить список нарушений, при которых запрещена эксплуатация машины.