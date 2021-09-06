Громкая музыка негативно влияет на безопасность дорожного движения – эксперт

Фото: depositphotos/Syda_Productions
Генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников в беседе с Москвой 24 объяснил, может ли громкая музыка в автомобиле спровоцировать опасную ситуацию на дороге.
Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции имеют право оштрафовать водителя за установку в машине дополнительных динамиков и усилителей звука. Это произойдет, если переоборудование не соответствует положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Штраф составит 500 рублей. Если нарушение не будет устранено в дальнейшем, машину могут снять с регистрационного учета, пояснили в ведомстве.
Мельников назвал эту меру профилактической. По его словам, водитель будет понимать, что без устранения нарушений автомобиль могут снять с регистрации.
"В первую очередь это делается, чтобы решить проблему установки некоторыми автолюбителями очень громких звуковых систем. В итоге это доставляет дискомфорт людям в жилых массивах. А какого-то реального инструмента на них воздействовать и пресечь такие действия нет", – отметил Мельников.
По его словам, громкими могут быть и установленные производителем автомобиля звуковые системы. Однако мера МВД касается внештатного переоборудования транспортного средства, которое меняет его конструкцию, добавил Мельников. Он подчеркнул, что громкая музыка сама по себе негативно влияет на безопасность дорожного движения.
"Либо можно не услышать крик человека. Например, при движении задним ходом. Или крики прохожих, которые пытаются о чем-то предупредить водителя. То есть, выкручивая звук на максимум, вы сами себе усложняете управление транспортным средством", – пояснил Мельников.
Ранее автомобилистам рассказали, какие штрафы появятся в России в 2022 году. В частности, ГИБДД планирует расширить список нарушений, при которых запрещена эксплуатация машины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: