Движение по Крымскому мосту возобновлено

Фото: телеграм-канал "Минтранс"

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтранспорта Крыма.

Ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам. Он подчеркнул, что движение может быть введено в ближайшее время.

При этом переправа работала в штатном режиме.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты запустили движение по второму железнодорожному пути Крымского моста.

Он отметил, что власти запустили движение с опережением графика. По его словам, специалисты произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций.



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