Режим работы вестибюля станции "Шаболовская" могут изменить в утренний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции Московского метрополитена "Шаболовская" в утренние часы пик возможно изменение режима работы вестибюля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Изменения вызваны ремонтом эскалаторов на станции. В случае увеличения числа пассажиров в утренний час пик вестибюль может работать только для выхода.

"Для входа в метро используйте другую станцию", – говорится в сообщении.

Пассажирам столичного метрополитена также посоветовали заранее планировать альтернативные маршруты.

До 8 декабря в столичном метрополитене закрыт участок оранжевой ветки от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". Ограничения в работе обусловлены строительством тоннеля будущей Троицкой линии.

В связи с закрытием участка для пассажиров запустили бесплатные автобусы КМ. Интервал движения наземного транспорта в часы пик не превышает минуты. Всего на время закрытия участка запустили около 130 дополнительных автобусов.



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